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Yeşilli Kiraz Festivali, Funda Arar konseriyle sona erdi

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Mardin'in Yeşilli ilçesinde düzenlenen 18. Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali, sanatçı Funda Arar konseriyle sona erdi. Festivale katılan yetkililer, etkinliğin huzur ve kardeşlik ortamının göstergesi olduğunu vurguladı.

MARDİN'in Yeşilli ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali, sanatçı Funda Arar konseriyle sona erdi.

Yeşilli Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından Gençlik Parkı'nda düzenlenen 18'inci Uluslararası Kültür Sanat ve Kiraz Festivali'nin kapanış programı gerçekleştirildi. Üç gün süren festivale, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Eyüp Eroğlu, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, ilçe kaymakamları ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik Parkı'nda sahne alan Funda Arar, yaklaşık 2 saat boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran vatandaşlar da şarkılara eşlik etti.

'HUZUR VE GÜVEN ORTAMININ GÖSTERGESİ'

Kapanış programında konuşan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Eyüp Eroğlu, "Bugün Mardin'de, Yeşilli'de on binlerce vatandaşımızın hiçbir kaygı duymadan, kardeşlik içinde bir araya gelebilmesi, ülkemizin ulaştığı huzur ve güven ortamının en somut göstergesidir. Bizim en büyük gayemiz, terörün gölgesinden tamamen sıyrılmış, sanata, kültüre ve üretime odaklanmış güçlü bir Türkiye'dir. Bu festival, terörsüz Türkiye vizyonumuzun ve bölgede sağlanan kalıcı istikrarın ne kadar kıymetli olduğunun bir kez daha altını çizmektedir" dedi.

'KARDEŞLİĞİMİZİN EN GÜZEL I'

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ise festivalin yalnızca bir tarım etkinliği olmadığını belirterek, "Bizim dünyaca ünlü, tescilli kirazımız aslında burada güzel bir vesile, bir amaçtır. Asıl ve nihai hedefimiz; kadim medeniyetlerin beşiği olan Mardin'imizin ve doğa harikası Yeşilli'mizin kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtmaktır. Bu meydanda oluşan muazzam kalabalık, sadece bir konser kalabalığı değil; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin en güzel fotoğrafıdır. Biz burada sevgi bağlarımızı güçlendiriyor, gönül köprüleri kuruyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/YEŞİLLİ (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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