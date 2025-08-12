Mardin'de 17 Katlı Rezidansda Yangın Çıktı

Mardin'in Artuklu ilçesindeki 17 katlı bir rezidansın 13'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde 17 katlı rezidansta bulunan bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Artuklu ilçesi merkez Yalım Mahallesi'nde bulunan 17 katlı bir rezidansın 13'üncü katındaki dairede, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

