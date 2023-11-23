Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenleme çalışması

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları başlattı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları başlattı.

Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki yeşil alanları artırarak vatandaşların, huzur içerisinde vakit geçirecekleri mekanlar oluşturmak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mardin Diyarbakır yolundaki orta refüjlerde yeşillendirme çalışmalarını tamamlayarak şehrin girişlerini kent estetiğine uygun bir hale getirdi. DEDAŞ Parkı'nda yapılan yenileme çalışmalarından dolayı park içerisinde bulunan ahşap oturma grupları da yenileri ile değiştirildi.

Orta refüj ve kavşaklarda başlatılan çiçeklendirme ve peyzaj düzenlemenin yanı sıra vatandaşların yoğun olarak kullandığı 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, park içerisinde yürüyüş yollarının zeminini tuğla irmiği ile döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Parkın, daha düzenli, yeşil ve tertipli olması için çalışmalar devam edecek.