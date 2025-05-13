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Mardin'de 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinliği Düzenlendi

Mardin'de 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinliği Düzenlendi
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Mardin'deki tarihi Kasımiye Medresesi'nde, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla 'Eczacılık Tarihi ve Etiği' dersi verildi. Programa katılan Prof. Dr. Halil Tekiner, eczacılığın köklü tarihi hakkında bilgi verdi.

Mardin'de tarihi Kasımiye Medresesi'nde 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla "Eczacılık Tarihi ve Etiği" dersi verildi.

Mardin-Şırnak Eczacı Odası tarafından düzenlenen programda, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı ve Dünya Eczacılık Tarihi Birliği Başkanı Prof. Dr. Halil Tekiner, Mardin ve Şırnak'tan gelen eczacılara ders verdi.

Tekiner, dersin ardından yaptığı açıklamada, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla Mardin'e geldiğini söyledi.

Eczacılığın çok köklü bir meslek olduğunu belirten Tekiner, şöyle konuştu:

"Bu medrese yaklaşık 500 yıllık bir tarihe sahip. Eczacılık mesleğinin tarihi 2 bin yıl öncesine kadar gidiyor. Eczacılık Günü'nde, burada bu eğitimi düzenlememiz benim için çok büyük bir şeref. İyi ki Mardin'deyim, iyi ki meslektaşlarıma tarihi bir mekanda ders anlatma imkanı buldum."

Mardin-Şırnak Eczacı Odası Başkanı Fatih Oral da 15. yüzyılda kurulan tarihi medresede asırlar boyunca eğitimlerin verildiğini belirtti.

Oral, "Tarihi yerlerde eğitim manevi huzur sağlıyor. Medresede faal olduğu dönemde bir çok alanda dersler verilmiş." dedi.

Eczacı Gamze Nur ise tarihi bir mekanda eğitim almanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
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