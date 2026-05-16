Mardin'de 13 yıllık husumet barışla son buldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Yalı ve Ökten aileleri arasında 13 yıldır süren husumet, kanaat önderlerinin girişimleri ve düzenlenen barış yemeğiyle sona erdi. Programa Kaymakam, kurum müdürleri ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki aile arasında 13 yıldır devam eden husumet, barışla sona erdi.

İlçede yaşayan Yalı ve Ökten aileleri arasında anlaşmazlık nedeniyle oluşan husumetin sona ermesi için bazı kanaat önderleri devreye girdi.

Yürütülen görüşmeler sonucu her iki ailenin ileri gelenlerinin de desteğiyle aileler arasında barış sağlandı.

Bu kapsamda bir düğün salonunda verilen barış yemeğine Kaymakam Evren Çakır, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve iki ailenin fertleri katıldı.

Program sonunda taraflar tokalaşarak birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verdi.

Kaynak: AA / Cihat Şayık
