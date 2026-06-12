Mardin'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
Mardin'in Artuklu ilçesinde 11 katlı bir apartmanın 7. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yalım Mahallesi'nde 11 katlı apartmanın 7. katındaki bir dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Beşir Şavur