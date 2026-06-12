Mardin'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yalım Mahallesi'nde 11 katlı apartmanın 7. katındaki bir dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.