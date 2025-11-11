Mardin'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği Düzenlendi

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un da katılımıyla "Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan" temasıyla Yayla Ağaçlandırma Uygulama Sahasında fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte farklı türde 5 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Programa, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, AK Parti İl Başkan Vekili Bülent Gözü, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, Mardin Orman İşletme Müdürü Siyamet Kaya, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.