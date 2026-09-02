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Nusaybin'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçeye bağlı merkez Yenituran Mahallesi'nde düzensiz göçmenlerin saklandıkları adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin ve şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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