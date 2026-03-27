Mardin'de 11 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin'in Artuklu ilçesinde 11 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, durdurulan bir araçta yapılan aramada, 11 bin 780 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.