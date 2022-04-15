Mardin'de 1 kilogram eroin ele geçirildi, bir zanlı tutuklandı
AA - Mehmet Arif Altunkaynak - Güncel
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 10 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
NUSAYBİN, MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 10 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, 1 kilo 10 gram esrar ele geçirildi, bir zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Güncel