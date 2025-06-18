Mardin Çocuk Evleri Sitesi İnşaatı İncelendi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Artuklu ilçesinde yapımı süren "Mardin Çocuk Evleri Sitesi" inşaat alanında incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kösen Holding ve AZE Grup Yatırım İnşaat A.Ş. tarafından hayata geçirilen proje hakkında Akkoyun, hayırsever iş insanları Kenan Kösen ve Hasan Keleşoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Akkoyun, inşaat alanında yetkililerle de görüştü.

Akkoyun'a, Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Muhammed Enis Ekinci eşlik etti.