Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden Artuklu'ya Yeni Altyapı ve Temizlik Çalışmaları

Mardin Büyükşehir Belediyesi Artuklu ilçesinde şehrin alt yapı ve üst yapısı için çalışmalarını sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesine bağlı Fen İşleri Daire Başkanlığı ile MARSU Genel Müdürlüğü, Artuklu ilçesinde Yenişehir ve 13 Mart Mahalleleri'nde çalışma yürütüyor.

Toplam uzunluğu 1,5 kilometre olan Ravza Caddesi'nde 2 şerit halinde 3 kilometrelik asfalt çalışmaları devam ediyor.

Cadde de 6 bin metrekare kaldırım çalışmaları ve 3 bin metre bordür taşı çalışmaları gerçekleştirilecek.

Mahallelerde içme suyu şebekesi ve alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Mevcut içme suyu altyapısı modernize edilirken, yeni şebeke hatları da döşeniyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim alabilmesi amacıyla il genelindeki okullarda kapsamlı ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında sınıflar, koridorlar, bahçeler ve okul avluları titizlikle dezenfekte edilerek ilaçlandı.

Mardin'in 10 ilçesinde eş zamanlı yürütülen çalışmalarla öğrencilerin güvenli ve temiz bir ortamda eğitimlerine başlaması hedefleniyor.