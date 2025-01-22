Mardin Artuklu Üniversitesi ve Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İşbirliği Protokolü

Mardin Artuklu Üniversitesi ve Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokolün imza töreni, Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesinde düzenlendi.

Yükümlülerin kişisel gelişimlerini destekleyerek suç işleme ihtimallerini azaltmayı ve topluma uyum sağlamalarını hedefleyen projeler ve planlı iyileştirme faaliyetlerini kapsayan protokol, Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah ve Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar adına Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Işık tarafından imzalandı.

Gürgah, törende yaptığı konuşmada, protokolün hayırlı olmasını dileyerek, protokolün hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin ve eski hükümlülerin topluma kazandırılmasının önemine vurgu yapan Gürgah, "Denetim Serbestlik Müdürlüğü bugüne kadar Midyat'ta çok önemli çalışmalara imza attı. Denetim tedbiri altındaki bireylerin toplumla bağlarının güçlendirilmesine ve onların yeniden topluma kazandırılmasına büyük katkılar sağladı." dedi.

Prof. Dr. Mehmet Işık da denetimli serbestlik tedbiri altındaki bireylerin topluma kazandırılmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

Törene, Midyat Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Aysel Alver, Fakülte Sekreteri Mehmet Salih Aslan, Midyat Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Fevzi Çakmak ve Dr. Öğretim Üyesi İslam Akçe, Midyat Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Veysi Gültekin, Denetimli Serbestlik Uzmanı Psikolog Mehmet Sait Ağırman ve öğrenciler katıldı.