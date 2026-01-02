Haberler

Mardin'de Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi için protokol imzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin Artuklu Üniversitesi Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi binasının yapımı için protokol imzalandı. Fakülte binası, 40 bin metrekarelik alanda, 6 bin 750 metrekare kapalı alan ile inşa edilecek.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi binasının yapımı için protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mardin Orman İşletme Müdürlüğüne ait Kızıltepe Orman Fidanlık Şefliği içerisinde yer alan arazide inşa edilecek Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi binasına ilişkin protokolü, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ile hayırsever iş insanı Kenan Kösen tarafından imzalandı.

Üniversiteye tahsis edilen 40 bin metrekarelik yeni yerleşke üzerinde, 6 bin 750 metrekare kapalı alana sahip fakülte binası inşa edilecek.

Protokol kapsamında fakülte binasının yanı sıra altyapı çalışmaları ile çevre ve peyzaj düzenlemeleri de hayata geçirilecek.

Yapım sürecinin yaklaşık bir buçuk yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Özcoşar, hayırseverlerin eğitime sunduğu katkıların büyük önem taşıdığını belirtti.

Özcoşar, şunları kaydetti:

"Yeni yıla değerli bir kazanımla girmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültemizin modern ve donanımlı bir bina ile yerleşkeye kavuşmasına katkı sunan hayırsever iş insanı Kenan Kösen'e teşekkür ediyorum. İmzalanan protokolün ve yapılacak bina ile yerleşkenin şehrimiz ve üniversitemiz için hayırlı olmasını diliyorum."

İş insanı Kösen de fakültenin yapımını üstlenmekten büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu aktardı.

Kösen "Doğup büyüdüğümüz topraklara ve ülkemize kalıcı bir değer kazandırmanın en anlamlı yolunun eğitime destek vermek olduğuna inanıyorum. Kısa süre içerisinde yapımına başlanacak olan fakülte binasının, öğrencilerimize, akademisyenlerimize, bölgemiz insanına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, bu anlamlı sürecin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel
İran'dan 'Ateş etmeye hazırız' diyen ABD'ye rest: Üslerini vururuz

Sınır komşumuzdan ABD'ye rest: Üslerini vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu

Mersin'de öğrencisinin tüfekle yaraladığı okul müdüründen haber var
Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinin ifadesi kan dondurdu: Babam bilerek öldürdü

Açlıktan ölen 2 aylık bebeğin annesinden kan donduran ifade
Vasco da Gama, Carlos Cuesta'yı takımda tutmak istiyor

Galatasaraylıları havalara uçuracak gelişme
Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı

Türkleri yıkan banka soygunu! Tam 30 milyon dolar çalındı
Mersin'de öğrencinin tüfekle yaraladığı okul müdürü tedavisinin ardından taburcu oldu

Mersin'de öğrencisinin tüfekle yaraladığı okul müdüründen haber var
Deniz Akkaya'dan tartıştığı şahsın çocuklarıyla ilgili akıl almaz sözler

Tartıştığı şahsın çocuklarıyla ilgili sözleri infial yarattı
Herkes Polonya derken İrfan Can Eğribayat'a 3 sürpriz talip

Herkes Polonya'ya gidiyor derken 3 sürpriz talip birden