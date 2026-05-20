Mardin Artuklu Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, öğrencilere onurlu ve mutlu bireyler olmaları yönünde tavsiyelerde bulundu. Törende 16 fakülte ve meslek yüksek okulundan yaklaşık 8 bin öğrenci mezun oldu.

Üniversitenin futbol sahasında düzenlenen törende, mezun öğrenciler kortej yürüyüşü yaptı.

Törende konuşan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, mezun olan öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Üniversite olarak onurlu ve mutlu bireyler yetiştirmeye önem verdiklerini belirten Özcoşar, şunları kaydetti:

"Hayatta insanı mutlu kılan en önemli şeylerden biri, onuruyla ve mutlu bir şekilde yaşayabilmesidir. Üniversitemizde öğrencilerimizi akademik başarının yanı sıra bu iki konuda da yetiştirmeye çalıştık. Öğrencilerimizin onurlu ve mutlu olma konusunda dünyadaki emsallerinden çok daha önde olduğunu düşünüyorum. Bu durum, üniversitemiz için önemli bir gurur kaynağıdır. Bugün fiziksel olarak üniversitemizden ayrılıyor olabilirsiniz ancak Mardin Artuklu Üniversitesi ile aranızdaki bağın ömür boyu süreceğine inanıyorum. Bu kampüsün hatıraları, bu şehrin sesi ve bu toprakların ruhu daima sizinle olacaktır. Yolunuz ve bahtınız açık olsun."

Dönem birincisi, Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Ayhan Öztürk ise üniversiteden ayrılmanın hüznünü yaşadığını, birinci olmanın da gurur verici olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından üniversiteyi dereceyle tamamlayan öğrencilere plaket verildi.

Mezun olan bazı öğrenciler daha sonra keplerini havaya attı.

Bu dönem, 16 fakülte ve meslek yüksek okulundan yaklaşık 8 bin öğrenci mezun oldu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
