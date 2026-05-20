Haberler

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde yaklaşık 8 bin öğrenci mezun oldu

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde yaklaşık 8 bin öğrenci mezun oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi. 16 fakülte ve meslek yüksekokulundan yaklaşık 8 bin öğrenci kep fırlatarak mezuniyet sevinci yaşadı. Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, törende yaptığı konuşmada onurlu ve mutlu bireyler yetiştirmeye önem verdiklerini vurguladı.

MARDİN Artuklu Üniversitesi'nde 16 fakülte ve meslek yüksekokulundan mezun olan yaklaşık 8 bin öğrenci, kep fırlattı.

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde, 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Üniversite yerleşkesindeki futbol sahasında düzenlenen törende mezun öğrenciler kortej yürüyüşü yaptı. Programda üniversiteyi dereceyle tamamlayan öğrencilere plaket verildi. Mezun olan bazı öğrenciler daha sonra keplerini havaya fırlattı.

'ONURLU VE MUTLU ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEYE ÖNEM VERİYORUZ'

Törende konuşan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversite olarak akademik başarının yanında öğrencilerin mutlu ve onurlu bireyler olarak yetişmesine önem verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Üniversite olarak üzerinde en çok durduğumuz şeylerden biri onurlu ve mutlu öğrenciler yetiştirmektir. Bu iki kavramı çok önemsediğimi belirtmek istiyorum. Akademik Başarılar, her geçen gün insanın biraz da dünyevi kaygılarla kendine bir şey kattığı başarılardır. ve sonuç itibariyle bu başarılar mutluluğun anahtarı da değildir. Hayat içinde insanı mutlu kılan en önemli şeylerden biri hem onuruyla hem de mutlu bir şekilde yaşama becerisini gösterebilmesidir. Biz üniversitemizde Mardin Artuklu Üniversitesi olarak öğrencilerimize, akademik başarı kadar bu iki konuda da yetiştirmeye onları onurlu ve mutlu bireyler, insanlar olarak topluma kazandırmaya çalıştık. Bu süreçteki en önemli tespitim öğrencilerimizin onurlu ve mutlu olma konusunda dünyadaki kendi emsallerinden çok daha önde olduğu meselesidir. Bu üniversitemiz için çok önemli bir gurur kaynağıdır. Üniversitemizde en çok duyduğunuz iki kavram arkadaşlar antisiyonist ve antiemperyalist kavramlarıdır. Biz öğrencilerimizi dünyayı da onurlu ve özellikle de çocukların mutlu olabileceği bir seviyeye taşımaları için bu iki kavram çerçevesinde yetiştirmeye çalıştık. Ki bu süreçte öğrencilerimizin sosyal olaylara verdikleri tepkiler ve kendi dinamik yapılarına da kullandıkları alanlar bu konuda üniversitemizin de başarılı olduğunu gösteriyor. Bugün fiziksel olarak üniversitemizden ayrılıyor olabilirsiniz. Fakat Mardin Artuklu Üniversitesi ile aranızdaki bağın ömür boyu devam edeceğine inanıyorum. Bu kampüsün hatıraları, bu şehrin sesi, bu toprakların ruhu daima sizinle olacaktır. Yolunuz, bahtınız açık olsun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek

Düğmeye basıldı! O çocuklar yakın takibe alınıyor
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı

Apar topar hastaneye kaldırıldı! Haluk Levent yoğun bakımda
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı

Önüne ne kattıysa yuttu, onlarca mahalle ve köy boşaltıldı
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak

Trump'tan, Netanyahu'nun karizmasını yerle bir edecek çıkış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK'daki rüşvet çarkında AK Partili vekilin damadı da gözaltına alındı

SGK'da rüşvet çarkı! "Milletvekili damadı" da gözaltına alındı
Ücretsiz fideyi duyan koştu, saatler öncesinden sıraya girdiler

Yağmura rağmen gitmediler, saatler öncesinden sıraya girdiler
Fenerbahçe'de Robertson transferinde korkulan oldu

Korkulan oldu!
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır! İşte istenen ceza
Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu! İşte Muçi'nin dışında transfer edilen iki isim

Canlı yayında duyurdu! İşte transferini tamamladığı iki isim

Barış Alper'den sürpriz itiraf: Sezon bittiği için bunu rahatlıkla söyleyebilirim...

Sürpriz itiraf: Sezon bittiği için bunu rahatlıkla söyleyebilirim...
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak