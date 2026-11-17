Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) sosyal medyada AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı hedef alan akademisyene tepki gösterdi.

Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün sosyal medya hesabından AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı'ya yönelik yaptığı paylaşımda Mardinli kimliğini ve Mardinli kadınları hedef alan, aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler bulunmasının üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Tarih boyunca farklı kültürlerin, inançların ve medeniyetlerin bir arada yaşama tecrübesini temsil eden Mardin'in insanlarını memleketleri, kimlikleri, meslekleri veya toplumsal aidiyetleri üzerinden aşağılayan hiçbir söylem kabul edilemez. Akademik unvan ve sorumluluk, topluma karşı daha yüksek bir etik hassasiyeti ve özenli bir dil kullanma yükümlülüğünü de beraberinde getirir. Eleştiri, akademik özgürlüğün ve demokratik hayatın vazgeçilmez bir unsuru olmakla birlikte hakaretin, ayrımcılığın ve insan onurunu zedeleyen ifadelerin meşru gerekçesi olamaz. Mardin Artuklu Üniversitesi olarak insan onurunu, toplumsal eşitliği, karşılıklı saygıyı ve birlikte yaşama kültürünü temel alan üniversite anlayışımız doğrultusunda, ayrımcı ve ötekileştirici her türlü söylemin karşısında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz."

Kaynak: AA