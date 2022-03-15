Mardin Artuklu Üniversitesi kadın salon futbol takımı şampiyon oldu

MARDİN (Bültenler) - Şampiyon olan kadın salon futbol takımını tebrik eden Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, "Geçtiğimiz aylarda erkek basketbol takımımız şampiyon olup bizleri sevindirmişti. Bugün de kadın salon futbol takımımız şampiyon oldu. Şampiyon takımlarımızı bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Spora ve sporculara önem veren bir üniversite olduğumuzu elde ettiğimiz bu anlamlı şampiyonluklarla göstermiş olduk. Tüm branşlarda müsabakalara katılıp benzer başarılar elde edeceğimize olan inancım da tamdır. Bu başarılarda emeği geçen akademisyenlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

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