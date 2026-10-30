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Mardin Artuklu'da yoğun sis görüş mesafesini yer yer 15 metreye düşürdü

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Mardin merkez Artuklu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 15 metreye kadar düşürdü. Sürücüler hızlarını düşürerek kontrollü ilerlemek zorunda kalırken polis, dikkatli olmaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

Mardin'de yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Merkez Artuklu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sis, görüş mesafesini yer yer 15 metreye kadar düşürdü.

Sürücüler, sis nedeniyle araçların hızlarını düşürerek kontrollü ilerlemek zorunda kaldı.

Polis ekipleri, sürücüleri sisin etkili olduğu bölgelerde dikkatli olmaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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