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Mardin Artuklu'da sis görüş mesafesini yer yer 10 metreye düşürdü

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Mardin Artuklu'da sis görüş mesafesini yer yer 10 metreye düşürdü
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Mardin merkez Artuklu ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler araçlarının hızını düşürerek trafikte kontrollü ilerlerken polis ekipleri takip mesafesi ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıda bulundu.

Mardin'de etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Merkez Artuklu ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sis nedeniyle araçların hızlarını düşürerek trafikte kontrollü ilerledi.

Polis ekipleri, sisin etkili olduğu bölgede sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.

Kaynak: AA
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