Mardin Artuklu'da refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

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MARDİN'in Artuklu ilçesinde refüje çarparak takla atan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Artuklu ilçesi Türkmen Deresi virajlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 FDP 471 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden çıkarılarak ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı