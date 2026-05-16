Mardin Kitap Fuarı kapılarını açtı

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 3. Kitap Fuarı, 50 stant ve 55 yayıneviyle kapılarını açtı. Öğrenciler için 10 bin adet 200 lira değerinde kitap hediye çeki dağıtılacağı duyuruldu.

MARDİN Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 3'üncü Kitap Fuarı, törenle kapılarını kitapseverlere açtı. Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrenciler için toplam 2 milyon lira değerinde kitap hediye çeki dağıtılacağı belirtildi.

Mardin 3'üncü Kitap Fuarı, 13 Mart Mahallesi'nde kurulan Artuklu Fuar Alanı'nda düzenlenen törenle açıldı. 9 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak fuarda kurulan 50 stantta 55 yayınevi hizmet veriyor. Fuarın açılışına Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Vali Tuncay Akkoyun ve beraberindekiler, açılış töreninin ardından fuar alanını gezerek vatandaşlar ve yayıncılarla bir araya geldi.

VELİLERE KİTAP OKUMA ÇAĞRISI

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Tuncay Akkoyun, özellikle velileri öğrencileriyle beraber kitap okumaya davet ederek, "Bugün Mardin'imizde 3'üncüsünü düzenlediğimiz Mardin Kitap Fuarı'nın açılışını hep birlikte gerçekleştirdik. 16-24 Mayıs tarihleri arasında Mardin Artuklu'da, Mardin merkezde, fuar alanımızda tüm vatandaşlarımıza inşallah kapılarını bugün itibarıyla açmış bulunuyor. Mardin Kitap Fuarı'nı biz bu sene 3'üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Burada 50 standımız var, 56 yayınevimiz katıldı. ve inşallah 16-24 Mayıs tarihleri boyunca da tüm vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edecek. Biz buradan tüm vatandaşlarımıza, öğrencilerimize, gençlerimize, çocuklarımıza ve özellikle de velilerimize kitap fuarımıza gelmelerini, kitaplarımızla tekrar buluşmalarını tavsiye ediyoruz, davet ediyoruz. Tabii ki öğrencilerimiz için burada dersleri kadar kitap okumak çok önemli. Her zaman tavsiye ediyoruz, telkinde bulunuyoruz. Bugün vesilesiyle, bu açılış vesilesiyle bir kez daha özellikle ailelerimizden, çocuklarıyla birlikte, öğrencileriyle birlikte kitap okumayı teşvik etmelerini ve birlikte kitap okumalarını buradan bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorumö dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZE 10 BİN KİTAP ÇEKİNİ HEDİYE EDİYORUZ'

Öğrencilerin kitapla buluşmasını kolaylaştırmak adına her biri 200 lira değerinde olan 10 bin hediye çekini ücretsiz dağıtılacağını kaydeden Vali Akkoyun, "Bizle öğrencilerimize destek olmak amacıyla Büyükşehir Belediyemiz tarafından hazırlanan kitap çeklerini de öğrencilerimize takdim ediyoruz. 10 bin kitap çekini öğrencilerimize ücretsiz olarak veriyoruz. Her bir çek 200 Türk Lirası değerinde. Öğrencilerimiz bizlerin vermiş olduğu bu çeklerle ücretsiz olarak kitaplarını alacaklar inşallah. Ümit ediyoruz; yaz döneminde öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığının gelişmesi noktasında faydalı olur. Kitap fuarının hazırlanmasında emeği bulunan değerli çalışma arkadaşlarımıza, Büyükşehir Belediyemize, Valiliğimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Kitap Fuarı'na katılan tüm yayınevlerimize, katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. İlimize, şehrimize, öğrencilerimize, velilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorumö diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

