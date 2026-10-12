Mao Ning, Lai Ching-te'nin ayrılıkçı girişimlerinin başarısız olacağını söyledi

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BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin anakarası ve Taiwan'ın tek ve aynı Çin'e ait olduğunu vurgulayarak, Taiwan Boğazı'nın gerçek statükosunun da bunun üzerine kurulduğunu belirtti.

Mao pazartesi günkü basın toplantısında, Taiwan lideri Lai Ching-te'nin cumartesi günü Taipei'de yaptığı konuşmada, "Taiwan'ın bağımsızlığı" için dış destek arayışına girmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lai'nin sözlerinin veya yaptıklarının Taiwan'ın Çin'e ait olduğu yönündeki tarihsel ve hukuki gerçeği ortadan kaldıramayacağını belirten Mao, bu durumun "Taiwan'ın bağımsızlığı" girişimlerinin kaçınılmaz başarısızlığını değiştiremeyeceğini, Çin'in nihayetinde yeniden birleşeceği yönündeki engellenemez gidişatın ise asla önüne geçemeyeceğini ifade etti.

Mao, Lai'nin ileri sürdüğü sözde demokrasiyle, ayrılıkçı gündemini gizleyemeyeceğini söyledi.

Sözcü, Taiwan'ın Çin'e geri dönmesinin, 2. Dünya Savaşı'nın kazanımlarının ve savaş sonrası kurulan uluslararası düzenin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua