Manzarası ile dikkat çeken 800 yıllık kümbet zamana direniyor

ELAZIĞ Elazığ'da Karakaya Barajı manzarası ile dikkat çeken Selçuklular döneminden kalma tarihi kümbet, zamana direniyor. İçerisi zaman zamana defineciler tarafından kazılan tarihi yapının, restore edilerek turizme kazandırılması isteniyor.

Sivrice'nin Doğanbağı köyünde bulunan tarihi kümbet zamana karşı direniyor. Selçuklular döneminde yapılan yaklaşık 800 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi kümbet, manzarası ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Birçok büyük depremde bile ayakta kalmayı başaran kümbetin içi defineciler tarafından zaman zaman kazılıyor. Yöre sakinleri, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü tarafından sit alanı ilan edilen kümbetin, restore edilerek turizme kazandırılmasını bekliyor.

Kümbetin içerisinde mezar olduğunu belirten köy Muhtarı Serhat Yıldırım, "Bu kümbetler o zaman ki seçkin devlet adamlarına veya komutanlar için yapılıyormuş. Muhtemelen öyle birisi için yapıldı. Taş ve kireç ile yapılmıştır. Karakaya Baraj Gölü'ne hakim bir noktadır. Bir tepeye kurulmuştur. Zaman zaman içindeki mezar defineciler tarafından kazılıyor. Bunu biz göremiyoruz. Sonradan fark edip yetkililere bildiriyoruz. Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü burayı restore edeceğini söyledi. Sit alanı ilan edildiği için biz bir şey yapamıyoruz. Yetkilileri restore etmeye davet ediyoruz. Zaman gelindi ve etütü yapıldı. Bizde sabırsızlıkla bekliyoruz. Zaman zaman gelenler oluyor. Fotoğraf çekiyorlar ve beğeniyorlar. Yalnız biraz yolumuz sıkıntılı. Yolumuz güzel olsa daha çok ziyaretçi gelecektir. Muhteşem bir manzarası var. Diğer köylerden bile görünüyor. Herkesi buraya davet ediyoruz" dedi.