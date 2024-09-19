Üye Girişi
Haberler

Gaziler Günü Manyas'ta Törenle Kutlandı

Gaziler Günü Manyas'ta Törenle Kutlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manyas ilçesinde Gaziler Günü, Cumhuriyet meydanında düzenlenen törenle kutlandı. Manyas Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Tuna'nın yaptığı konuşmada, toprakların vatan olmasının ve bayrağın özgürce dalgalanmasının, şehitler ve gazilerin fedakarlıklarının bir eseri olduğu vurgulandı. Törene Kaymakam Emre Yeşil, Belediye Başkanı Ahmet Duru ve yerel siyasi parti temsilcileri katıldı.

Gaziler Günü Manyas ilçesinde de törenle kutlandı.

Cumhuriyet meydanındaki törende Manyas Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Tuna bir konuşma yaptı.

Tuna, "Üzerinde yaşadığımız toprakların bizler için vatana dönüşmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması,şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir. Aziz milletimizin asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği varoluş mücadelesinin şifresi, ölürsem şehit, kalırsam gazi deyişinde saklıdır." dedi.

Konuşma sonrası Manyas Kaymakamı Emre Yeşil ve Belediye Başkanı Ahmet Duru gazilerin günlerini kutladı.

Törene, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay ile siyasi partilerin ilçe başkanları ve STK başkanları katıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Özaydın - Güncel

Yerel Haberler Mustafa Tuna Ahmet Duru Emre Yeşil Güncel Manyas

8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti

Narin'i nasıl öldürdüler? Raporda tüyler ürperten detaylar var

 Lübnan'daki saldırılar hükümeti harekete geçirdi! Müstakil siber güvenlik teşkilatı kuruluyor

Lübnan'ı alev alev yakan siber saldırılar hükümeti harekete geçirdi

 AK Parti'nin yerel seçimde CHP'ye kaybettiği 3 ildeki valiler merkeze çekildi

AK Parti'nin seçimde CHP'ye kaybettiği 3 ilin valisi merkeze çekildi
Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi

Şehirdeki infial yaratan olaydan haberi olmayan vali merkeze çekildi
TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI (EYLÜL AYI): MB faiz kararı ne oldu? Faiz artarsa altın ne olur? Mehmet Yalçınkaya neden sinirlendi? MasterChef yeni bölümde ne oldu? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? 19 Eylül Merkez Bankası faiz oranı! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! MB faiz kararı ne oldu? MB politika faizi yüzde kaç? SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Instagram'a ne oldu? (19 Eylül) Instagram'a neden girilmiyor? Yemek kartları yeniden sigorta primi muafiyetine alındı! Yemek kartı Danıştay kararı ne, prim muafiyeti olacak mı? Atletico Madrid- Leipzig maçı ne zaman? Atletico Madrid- Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda? Atletico Madrid- Leipzig maçı şifresiz mi? Telefonlar nasıl patlar, uzaktan patlatılabilir mi? İsrail çağrı cihazlarını nasıl patlattı? BİM AKTÜEL KATALOĞU (20 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 20 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });