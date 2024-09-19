Gaziler Günü Manyas'ta Törenle Kutlandı
Manyas ilçesinde Gaziler Günü, Cumhuriyet meydanında düzenlenen törenle kutlandı. Manyas Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Tuna'nın yaptığı konuşmada, toprakların vatan olmasının ve bayrağın özgürce dalgalanmasının, şehitler ve gazilerin fedakarlıklarının bir eseri olduğu vurgulandı. Törene Kaymakam Emre Yeşil, Belediye Başkanı Ahmet Duru ve yerel siyasi parti temsilcileri katıldı.
Gaziler Günü Manyas ilçesinde de törenle kutlandı.
Cumhuriyet meydanındaki törende Manyas Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Tuna bir konuşma yaptı.
Tuna, "Üzerinde yaşadığımız toprakların bizler için vatana dönüşmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması,şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir. Aziz milletimizin asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği varoluş mücadelesinin şifresi, ölürsem şehit, kalırsam gazi deyişinde saklıdır." dedi.
Konuşma sonrası Manyas Kaymakamı Emre Yeşil ve Belediye Başkanı Ahmet Duru gazilerin günlerini kutladı.
Törene, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay ile siyasi partilerin ilçe başkanları ve STK başkanları katıldı.