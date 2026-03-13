Manyas'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlandı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, program düzenlendi.

Manyas Anadolu İmam Hatip Lisesince hazırlanan program Manyas Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Manyas Anadolu İmam Hatip Lisesi coğrafya öğretmeni Cengiz Kocaman bir konuşma yaptı.

Şiirlerini okumasının ardındanç öğrencilerin hazırladıkları tiyatro gösterisi sunuldu.

Oratoryo gösterisinden sonra öğretmenlerince hazırlanan "Bir yolcuya" şiirinin videosu izlendi.

Ödül töreniyle tamamlanan programa Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Manyas Belediye Başkan Vekili Şeref Özel ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Özaydın
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti

5 yıl sonra gelen haberle yıkıldı
Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi

Gazze'de bir ilk! Görüntü bugünden
Murat Övüç yeniden hakim karşısına çıktı: İşte karar

Yeniden hakim karşısına çıktı: İşte karar
Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları öncesi Yusuf Akçiçek'ten kötü haber

Dünya Kupası Elemeleri öncesi şok! Milli yıldızımız bıçak altına yattı
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu

Acı haberi alan ünlü gazeteci gözyaşlarına boğuldu
Anne ve anneannesini 110 parçaya ayırıp uzuvlarını camdan atan Rabia'nın cezası belli oldu

Annesi ve anneannesini 110 parçaya ayıran Rabia'nın cezası belli oldu