Manyas MYO 2024-2025 Mezunlarını Verdi

Manyas MYO 2024-2025 Mezunlarını Verdi
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Bandırma Onyedi Eylü Üniversitesi Manyas Meslek Yüksekokulu, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı mezunlarını düzenlediği törende 300 öğrencinin mezun olduğunu açıkladı. Rektör Prof. Dr. İsmail Boz, milli değerlere bağlı kalmanın önemini vurguladı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Manyas Meslek Yüksekokulu (MYO), 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 9. dönem mezunlarını verdi.

Manyas Spor Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde, MYO Müdürü Doç. Dr. Ufuk Bingül, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Bankacılık ve Sigortacılık, Özel Güvenlik ve Koruma ile İş Sağlığı ve Güvenliği programlarından 300 öğrencinin mezun olduğunu belirtti.

Törende konuşan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz ise, öğrencilerin milli değerlere bağlı kalmalarının önemine dikkat çekerek, "Tarihimiz, kültürümüz, dinimiz, dilimiz ve geleneklerimiz bizleri biz yapan unsurlardır. Bu değerler, köklerimize bağlı kalmamızı sağlar. Vatan sevgisi insanın yüreğinde taşıdığı en yüce duygulardan biridir." dedi.

Törenin devamında, okul birincisi Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencisi Keziban Gümüş mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Gümüş'e başarı belgesi ve hediyesi Rektör Prof. Dr. İsmail Boz tarafından takdim edildi.

Öğrencilerin kep atma töreniyle sona eren mezuniyet programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Erçakar, Genel Sekreter Cihangir Boz, AK Parti Manyas İlçe Başkanı Yücel Günay, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Manyas Koordinatörü Hakan Özel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenci velileri katıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Özaydın - Güncel
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