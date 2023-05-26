Mantar toplarken kaybolan 2 kişi, 13 saat sonra bulundu

TUNCELİ'de dün dağlık bölgede mantar toplarken kaybolan Hüseyin Gündüz (45) ve Müslüm İpek (38), 13 saat sonra bulunarak, askeri helikopterle bölgeden alındı. Gündüz ve İpek'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

?Pülümür ilçesi, Bozağakaraderbent köyü kırsalında dün sabah saatlerinde mantar toplamaya giden Hüseyin Gündüz ve Müslüm İpek, gece saatlerinde evlerine dönmedi. Kendilerinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye, dün saat 23.00 sıralarında AFAD, jandarma, UMKE, Tunceli Arama Kurtarma Derneği, MEB AKUB ve gönüllüler sevk edildi. Gece boyunca etkili olan yağış nedeniyle güçlükle sürdürülen çalışmalar 13'üncü saatte sonuç verdi. Gündüz ve İpek, bugün saat 12.00 sıralarında bulundu. Sağanak nedeniyle yollarını kaybettiklerini söyleyen ve bitkin oldukları gözlenen Gündüz ile İpek için bulundukları bölgeye askeri helikopter sevk edildi. İlçe merkezine getirilerek hastanede kontrolleri yapılan Gündüz ve İpek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.