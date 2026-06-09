Haberler

CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısı

CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABB Başkanı Mansur Yavaş, tartışmalara sahne olan CHP Grup Toplantısı öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun tecrübesi ve devlet adamlığı birikimine vurgu yapan Yavaş, partinin kurumsal kimliğinin zarar görmemesi, örgütlerin ve seçmenlerin daha fazla üzülmemesi için sağduyulu bir yaklaşım beklediklerini belirtti. Yavaş ayrıca, "Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir" ifadeleriyle birlik mesajı verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'de büyük tartışmalara sahne olan bugünkü Grup Toplantısı'na saatler kala Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben bir mesaj yayımladı. Yavaş, paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun uzun yıllar CHP Genel Başkanlığı görevini üstlendiğini hatırlatarak, mevcut süreçte tecrübesi ve devlet adamlığı birikimiyle hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Yavaş, "Siz, Cumhuriyet Halk Partimizin uzun yıllar Genel Başkanlığını yapmış, partimizin en zorlu dönemlerinde sorumluluk üstlenmiş önemli bir değerimizsiniz" ifadelerini kullandı.

"MİLYONLARCA CHP'Lİ SAĞDUYULU BİR YAKLAŞIM BEKLİYOR"

Mesajında CHP tabanının beklentilerine de değinen Yavaş, yaşanan süreçte milyonlarca partilinin Kılıçdaroğlu'ndan sağduyulu bir tavır beklediğini belirtti.

Yavaş, "Bugün yaşanan süreçte de milyonlarca CHP'li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir" dedi.

"İSTENMEYEN GÖRÜNTÜLERİN OLUŞMAMASI HEPİMİZİN SORUMLULUĞU"

CHP'nin kurumsal kimliğinin korunmasının önemine vurgu yapan Yavaş, örgütlerin ve seçmenlerin daha fazla yıpranmaması gerektiğini ifade etti.

Mesajında, "Partimizin kurumsal kimliğinin korunması, örgütlerimizin ve seçmenlerimizin daha fazla üzülmemesi, Meclis çatısı altında ve kamuoyu önünde istenmeyen görüntülerin oluşmaması hepimizin ortak sorumluluğudur" sözlerine yer verdi.

"CHP HEPİMİZİN ORTAK EVİ"

Yavaş, CHP'nin birlik ve beraberliğinin korunmasının önemine dikkat çekerek, Kılıçdaroğlu'nun atacağı yapıcı adımların partiye güç katacağını savundu.

"Bu nedenle, CHP'nin birliği, kardeşlik hukuku ve geleceği adına atacağınız her yapıcı adımın toplumda karşılık bulacağına ve partimize güç katacağına inanıyorum" diyen Yavaş, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin ortak evidir. Bu evin zarar görmemesi için göstereceğiniz hassasiyet, yalnızca partililerimiz tarafından değil, demokrasiye inanan tüm yurttaşlar tarafından da takdirle karşılanacaktır."

Kaynak: Haberler.com
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte CHP Grup Toplantısı'nın yapılacağı salona ilk gelen ekip

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte salona ilk gelen ekip
Türk konsolosun başını yakan kumarhane kaçamağı

Bu kaçamağı affetmedi

Bahçeli, parti grubunda A Milli Takım için hazırlattığı marşı dinletti

Parti grubunda A Milli Takım için hazırlattığı marşı dinletti
Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar

Milyonlarca çalışana müjde! Yargıtay'dan bordroları değiştirecek karar
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

AYHAN MUZLARIM SENİ BAL SÜRÜP

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYunis koyuncu koyuncu:

savaş mı var yavaş Allah Allah

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almalı mı satmalı mı? Altında senaryo değişti

Almalı mı satmalı mı? Altında senaryo değişti
Aziz Yıldırım'ın 'Bunu kim aldı' dediği yıldız hakkında karar çıktı

"Bunu kim aldı" dediği yıldız hakkında karar çıktı
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü

Savaş şiddetlenebilir! ABD ordusuna ait helikopter düştü
Benzeri görülmemiş ikramiye bir kişiye çıktı! Bir anda Türkiye'nin en zenginlerinden oldu

Dev ikramiye 1 kişiye çıktı! Türkiye'nin en zenginlerinden oldu
Netanyahu'ya tutuklama emri çıkaran Başsavcı, taciz suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı

Sen misin ona tutuklama emri çıkaran! Savcının akıbeti bakın ne oldu
Irmak öğretmenin şüpheli ölümü için harekete geçildi

Irmak öğretmenin şüpheli ölümü için harekete geçildi
Hakkari'de evinin bodrumunda ölü bulunan kadının kocası yakalandı

Evinin bodrumunda ölü bulunmuştu: Kocası kıskıvrak yakalandı
Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü Atakan Sönmez: Grup toplantısı iptal edilmedi, görüşmeler sürüyor

CHP'deki grup toplantısı krizinde geri adım sinyali