Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası ilk açıklama: Aydınlık yarınlara en kısa sürede ulaşacağız

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sonrası Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. İmamoğlu, "İnanıyoruz ki Genel Başkanımız öncülüğünde Millet İttifakı olarak ülkemizin her bir ferdinin çoktan beri hak ettiği aydınlık yarınlara en kısa sürede ulaşacağız" derken, Yavaş ise "Birlikte rahmet vardır, bereket vardır. Sayın Genel Başkanlarımıza teveccühleri için teşekkür ederiz. Türkiye'nin ikinci yüzyılına hep birlikte umutla ve mutlulukla yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Altılı Masa toplantısı sonrası Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğu açıklandı. Toplantının ardından 6 liderin imzasıyla güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası da duyuruldu.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLACAK

Yayımlanan metnin 12. maddesinde "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır" ifadeleri yer aldı.

"AYDINLIK YARINLARA EN KISA SÜREDE ULAŞACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sonrası Yavaş ve İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İnanıyoruz ki Genel Başkanımız öncülüğünde Millet İttifakı olarak ülkemizin her bir ferdinin çoktan beri hak ettiği aydınlık yarınlara en kısa sürede ulaşacağız" dedi.

"HEP BİRLİKTE MUTLULUKLA YÜRÜYORUZ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, "Birlikte rahmet vardır, bereket vardır. Sayın Genel Başkanlarımıza teveccühleri için teşekkür ederiz. Türkiye'nin ikinci yüzyılına hep birlikte umutla ve mutlulukla yürüyoruz" ifadelerini kullandı.