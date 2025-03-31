Ünlü sanatçı Volkan Konak, hayatını kaybetti

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Mansur Yavaş'tan Volkan Konak'a Taziye Mesajı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kuzey Kıbrıs'ta hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Volkan Konak için taziye mesajı yayımladı. Yavaş, Konak'ın güçlü sesinin ve şarkılarının anılarda yaşayacağını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İskele kentinde verdiği konser sırasında fenalaşıp hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak için taziye mesajı yayımladı.

Yavaş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Kuzeyin oğlu Volkan Konak hayatını kaybetti. Yüreğimizi titreten o güçlü sesi, Karadeniz'in asi rüzgarını getiren şarkıları artık anılarda yaşayacak. Sadece bir sanatçı değil, bu toprakların sesi, yüreği, dostuydu hep. Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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