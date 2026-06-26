Mansur Yavaş, Mamak Metrosu'nda incelemelerde bulundu

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak Metrosu'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yapımı devam eden 7,46 kilometre uzunluğundaki 8 istasyondan oluşan Mamak Metrosu (Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı Projesi) şantiyesini ziyaret edip, incelemelerde bulundu. Yavaş'a ziyareti sırasında ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve ABB bürokratları eşlik etti. Başkan Yavaş'a çalışmalar hakkında bilgi veren Proje Müdürü Arif Volkan İçöz, planlanan 8 istasyonun 5'inde yapım çalışmalarının fiilen devam ettiğini bildirdi. İçöz, 16 Temmuz 2025'te başlayan çalışmaları 14 Ocak 2029'da tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti. Yavaş, bilgilendirmenin ardından basın mensuplarıyla birlikte çalışmaların sürdüğü istasyonları gezdi.

YENİ METRO HATLARINA İLİŞKİN BİLGİ VERDİ

Basın mensuplarının 'Metro ne zaman bitecek?' sorusuna Yavaş, "Seçimden önceye çekeriz inşallah" yanıtını verdi. Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yapımı planlanan diğer metro hatları hakkında da bilgi vererek, "Yatırım programına alınan Koru-Yaşamkent ve Koru-Bağlıca hatlarımız var. İhale hazırlıkları hemen hemen bitti, yakında ihalesini yapacağız" dedi.

Dikmen Metrosu'nun da yatırım programına alınması için başvuruda bulunduklarını kaydeden Yavaş, "Eğer o da onaylanırsa hemen temelini atacağız. Bildiğiniz gibi Ulaştırma Bakanlığı yaptığı metroların parasını da bizden alıyor. Dolayısıyla metroyu kim yaptı sorusunun cevabı biraz karışık. Biz, bizden önce yapılan metroların borcunu 6 senede ödedik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı