Haberler

Mansur Yavaş, Mamak Metrosu'nda incelemelerde bulundu

Mansur Yavaş, Mamak Metrosu'nda incelemelerde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yapımı devam eden Mamak Metrosu şantiyesinde incelemelerde bulundu. 8 istasyonlu hattın 2029'da tamamlanması hedeflenirken, Yavaş 'Seçimden önceye çekeriz' dedi.

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak Metrosu'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yapımı devam eden 7,46 kilometre uzunluğundaki 8 istasyondan oluşan Mamak Metrosu (Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı Projesi) şantiyesini ziyaret edip, incelemelerde bulundu. Yavaş'a ziyareti sırasında ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve ABB bürokratları eşlik etti. Başkan Yavaş'a çalışmalar hakkında bilgi veren Proje Müdürü Arif Volkan İçöz, planlanan 8 istasyonun 5'inde yapım çalışmalarının fiilen devam ettiğini bildirdi. İçöz, 16 Temmuz 2025'te başlayan çalışmaları 14 Ocak 2029'da tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti. Yavaş, bilgilendirmenin ardından basın mensuplarıyla birlikte çalışmaların sürdüğü istasyonları gezdi.

YENİ METRO HATLARINA İLİŞKİN BİLGİ VERDİ

Basın mensuplarının 'Metro ne zaman bitecek?' sorusuna Yavaş, "Seçimden önceye çekeriz inşallah" yanıtını verdi. Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yapımı planlanan diğer metro hatları hakkında da bilgi vererek, "Yatırım programına alınan Koru-Yaşamkent ve Koru-Bağlıca hatlarımız var. İhale hazırlıkları hemen hemen bitti, yakında ihalesini yapacağız" dedi.

Dikmen Metrosu'nun da yatırım programına alınması için başvuruda bulunduklarını kaydeden Yavaş, "Eğer o da onaylanırsa hemen temelini atacağız. Bildiğiniz gibi Ulaştırma Bakanlığı yaptığı metroların parasını da bizden alıyor. Dolayısıyla metroyu kim yaptı sorusunun cevabı biraz karışık. Biz, bizden önce yapılan metroların borcunu 6 senede ödedik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu

3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
Antalya kavruluyor! Hissedilen sıcaklık 47 dereceye çıktı

Bir ilimiz kavruluyor! Termometreye bakan küçük dilini yuttu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

ABD'li futbolcu Trusty, Türkiye yenilgisini hazmedemedi

3-2'lik Türkiye yenilgisini hazmedemedi!
Kapıyı kırıp girdiler! Ne var ne yok dinlene dinlene çaldılar

Kapıyı kırıp girdiler, dinlene dinlene çaldılar
Kaan Ayhan'ın eşinden Milli Takım'ı karıştıracak beğeni

Kaan Ayhan'ın eşinden Milli Takım'ı karıştıracak beğeni

Çırağının makatına kompresör tutan kalfaya en ağır ceza istendi

Çırağının makatına kompresör tutan ustaya en ağır ceza
Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 589'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Depremde can kaybı sayısı bir anda katlandı
Galatasaray'ın yıldızından 215 milyonluk hamle! Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu

Galatasaray'ın yıldızı parayı basıp buradan villa aldı