Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hatay Havalimanı çağrısı: Hesabı size yanlış bilgi verenden sormanız lazım
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrı yaptı. Deprem sonrası Hatay Havalimanı'ndaki onarım çalışmalarıyla ilgili konuşan Yavaş, "Biz 'havaalanındaki molozları temizliyoruz' dedik. Bize 'siz kimsiniz ki havaalanı yapıyorsunuz' dendi. Bu tavırlar da yanlış. Biz bunu hak etmedik. Gereksiz bir tartışma. Sayın Cumhurbaşkanı bunun hesabını bizden değil kendisine yanlış bilgi verenlerden sorması lazım." dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında açıklamalarda bulundu. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Hatay Havalimanı'nın onarım çalışmalarıyla ilgili konuşan Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir çağrı yaptı.