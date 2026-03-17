ABB Başkanı Yavaş, Sincan'da düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sincan'da düzenlenen iftar programında hizmet verdikleri konularla ilgili açıklamalarda bulunarak, Ankara'daki hızlı yapılaşmaya dikkat çekti ve Gazze'deki duruma yönelik eleştirilerde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Sincan'da vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre Yavaş, Sincan'da bir düğün salonunda düzenlenen "İyiliğin Başkenti İftar Programı"na katıldı.

Programda konuşan Yavaş, "Elimizden geldiği kadar Ankara halkına, bütün hemşerilerimize, kimseyi ayırmadan hizmet etmeye çalışıyoruz ve hizmet etmeye devam edeceğiz görevimizin sonuna kadar." ifadesini kullandı.

Ramazan Bayramı sonrasında muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşerek eksiklikleri gidermek için çalışacaklarını belirten Yavaş, şunları kaydetti:

"Ankara'da 13-14 milyon kişiye yetecek imar planı yapıldığı için her taraf hızlı bir şekilde inşaatlarla büyüyor. Yenikent'i birkaç yıl öncesinden şimdiye kadar tanımak mümkün değil. Yine Törekent'in civarını, Organize Sanayi'nin etrafını tanımak mümkün değil. Hızlı bir şekilde yapılaşma var ve bununla hepsine birden yetişmeye çalışıyoruz. Bu nedenle mutlaka arada eksiklerimiz oluyordur ama bunları en kısa zamanda gücümüzün yeteceği kadarını tamamlamaya çalışacağız."

Yavaş, İsrail ve ABD'nin Müslümanları öldürmeye devam ettiğini ifade ederek, "Gazze'de 50 bin kişi ölürken, medeni dediğimiz, gelişmiş ülkelerin birçoğundan hiç ses daha çıkmadı. Orada ölenler insan muamelesi, çocuklar insan muamelesi görmediler. Şimdi bu savaşta da 160 tane çocuk ilk atılan bombayla orada öldürüldü." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Şeyma Güven
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek

Komşuda Türkiye'yi yakından ilgilendiren "petrol" anlaşması
Sadece Sakarya'da üretiliyor, yemek isteyen 11 ay bekleyip sıraya giriyor

Yiyebilmek isteyen bu lezzet için 11 ay bekleyip sıraya giriyor
ABD Büyükelçisi de Netanyahu'nun hayatta olup olmadığını kontrol etti

Hayatta olup olmadığını Trump da merak etti!
Neler diyorsun Ahmet Çakar! Tepkiler çığ gibi

Neler diyorsun Ahmet Çakar! Tepkiler çığ gibi
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu

Son paylaşımı yürek burktu: 4 milyon takipçili fenomenden acı haber
Sadece Sakarya'da üretiliyor, yemek isteyen 11 ay bekleyip sıraya giriyor

Yiyebilmek isteyen bu lezzet için 11 ay bekleyip sıraya giriyor
'Kar payı' adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu

Dükkanının camında yazanları gören polisi aradı! Sırra kadem bastı
Yaralı dağ keçisini görüntüleyen aile hekimi: Tetiğe değil, deklanşöre basalım

Yaralı dağ keçisini görüntüledi, avcılara seslendi: Deklanşöre...