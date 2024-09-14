Mansur Yavaş Sakarya Zaferi'ni Kutladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Polatlı ilçesinde Sakarya Zaferi'nin 103. yıl dönümü kutlama programına iştirak etti.

Yavaş, Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda, "İnsanlar Milli Mücadele rotasında gezerken, burada binlerce yıl öteden kalmış, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne giren Gordion'u da ziyaret edecek. İnşallah Polatlı'mız tarım şehri olmanın yanında bir kültür şehri, turizm şehri olma yolunda önemli adımlar atacaktır." dedi.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da "Yoklukla, kıtlıkla boğuşan bir milletin böyle zafer kazanmasının altında yüksek bir şuur ve ruh vardır. O ruhun adı da Sakarya ruhudur. Sakarya ruhunu diri tutmak, genç kuşaklara aktarmak da bizim tarihi sorumluluğumuzdur. Biz Polatlı Belediyesi olarak Sakarya ruhunu diri tutmak için bütün imkanlarımızla gayret gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından şarkıcı Sefo, konser verdi.