Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nu Cezaevinde Ziyaret Etti

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti.

Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yavaş, İmamoğlu ile Türkiye'de olan gelişmeleri geniş bir şekilde konuştuklarını söyledi.

İmamoğlu'nun moralinin gayet iyi olduğunu belirten Yavaş, "Hukuk herkese lazım. Bu yargılamalar konusunda her yerde yaptığımız konuşma var. Bizim belediye başkanları olarak hiçbir dokunulmazlığımız yok. Ancak bizim yargılanma usullerimiz de var. 4483 sayılı kanun var. Danıştay'ın 1. ve 2. dairelerinin belediye başkanlarının sorumluluklarıyla ilgili vermiş olduğu kararlar var." dedi.

Yavaş, "İnşallah bir gün bu yargılamaların ne kadar haksız olduğu ortaya çıkacak. Ben kendim kişisel olarak da aynı kanaatteyim. Başarılı olan CHP'li belediyeleri itibarsızlaştırmak yoluyla iktidar değişikliğinin önüne geçilmek isteniyor. İşin özeti budur. Bundan da son derece eminim." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Soruşturma kapsamında itirafçılar olduğu söyleniyor. Bu konuyu konuşabildiniz mi Ekrem İmamoğlu'yla?" sorusu üzerine, "Şu anda ortada itiraf değil, iftira vardır. Kurtulmak isteyen herkes kolayca bu yolu seçebilir. Bunun adına hukuk falan denmez." iddiasında bulundu.

Yavaş, "Son dalga operasyonlar İstanbul dışına da çıktı ve Adana'dan 2 belediye başkanı da gözaltına alındı. Ankara için böyle bir beklentiniz, düşünceniz ya da duyumunuz söz konusu mudur?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Bizler kendimize güveniyoruz. Haksız, hukuksuz, hiçbir işimiz olmaz bizim çünkü. Belediyemizde yanlış yapan olmaz mı? Olur. Olursa ilk önce savcılığa biz kendimiz veriyoruz. Bu konuda konuşanları da şahit tutuyoruz. Yani bu kadar kendimize güveniyoruz ama iftira atana yapacak bir şeyimiz yok maalesef. İftira atanlara karşı da bizi gene koruyacak olan yargıdır. Yani cumhuriyet savcıları hem lehe hem aleyhe olan delilleri toplamak zorundadır. Dolayısıyla böyle bir iftira olursa ona yapacak bir şeyimiz yok ama kendimiz son derece kendimize güveniyoruz."

Ümit Özdağ'ı da ziyaret ettiğini aktaran Mansur Yavaş, Özdağ'ın 11 Haziran'da tahliye olmasını beklediklerini kaydetti.