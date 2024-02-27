Üye Girişi
Haberler

Mansur Yavaş: Ankara Halkı Memnun ve Destek Veriyor

Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Kalecik Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Ankara halkının memnuniyetinin yüksek olduğunu ve destek verdiğini belirtti. Yavaş, belediyelerin vatandaşın her türlü ihtiyacında yanında olması gerektiğini vurguladı ve şeffaf yönetim anlayışını benimsediklerini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara halkı kimseyi ayırmadığımızı, parasını boşa götürmediğimizi gördü ve bizi de sevdi. Halkın hizmetlerden memnuniyeti yüksek." dedi.

Yavaş, CHP Kalecik Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Burada konuşan Yavaş, belediyelerin, doğumdan ölüme kadar vatandaşın her türlü ihtiyacında yanında olması gerektiğini belirtti.

Görevi süresince bütçelerini ve harcamalarını şeffaf şekilde paylaştıklarını söyleyen Yavaş, yerel seçimlerdeki bütün adayların göreve gelmeden önceki ve sonraki mal beyanlarını açıklaması gerektiğini ifade etti.

"Artık ülkemiz yolsuzluk belasından kurtulsun. Ankara'da 'çalıyor ama çalışıyor' felsefesini, kin ve ayrımcılığı tarihe gömdük. Bundan sonra inşallah olmayacak" diyen Yavaş, 5 yıldır hayata geçirdikleri projelerin şimdi diğer siyasi partilerce vaat olarak sunulduğunu söyledi.

Mansur Yavaş, şunları kaydetti:

"Artık bana belediye meclisi üyesi lazım. Elimden tutacak belediye başkanları lazım. Çünkü Ankara halkı kimseyi ayırmadığımızı, parasını boşa götürmediğimizi gördü ve bizi de sevdi. Halkın hizmetlerden memnuniyeti yüksek. Partizanlık yapmadığımız için Ankara halkı büyük oranda destek veriyor. Anketlerde yüzde 60'lı oranları görüyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Mansur Yavaş Kalecik Ankara Yerel Haberler Belediye Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Çanakkale'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! Çanakkale'de kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi Yakup Üçüncüoğlu kimdir? AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu kimdir? Mehmet Yarka kimdir? AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka kaç yaşında, nereli? Muhammed Salih Karaynir kimdir? HÜDA PAR Kırklareli Belediye Başkan Adayı Muhammed Salih Karaynir kaç yaşında, nereli? Annesinin başını sokağa atan Ali Sayan ne ceza aldı? Savunmasında ne dedi? Özgür Özel'in memleketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine kaç kişi katıldı? Fırat Görgel kimdir? AK Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı Fırat Görgel kimdir? Ramazan ayında hangi ibadetler yapılır? Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler 2024! Hamza Dağ kimdir? AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ kaç yaşında, nereli? Yasin Dursun kimdir? HÜDA PAR Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Yasin Dursun kaç yaşında, nereli? Özkan Çetinkaya kimdir? AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya kaç yaşında, nereli? Zahir Keleş kimdir? HÜDA PAR Kastamonu Belediye Başkan Adayı Zahir Keleş kaç yaşında, nereli? Şükrü Başdeğirmen kimdir? AK Parti Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen kimdir? Murat Öztürk kimdir? HÜDA PAR Kars Belediye Başkan Adayı Murat Öztürk kaç yaşında, nereli? İsmet Ölmez kimdir? AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title