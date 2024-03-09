Mansur Yavaş: Ankara'da elini teröre bulaştırmamış herkesin oyuna talibiz

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın, 'Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak' ifadelerini sonrasında parti içerisinde fikir ayrılıkları oluşmuştu. Köksal'ın bu açıklamaları sonrasında Mansur Yavaş'tan bir çıkış geldi. Yavaş, "Biz Ankara'da elini teröre bulaştırmamış herkesin oyuna talibiz" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı Bağlıca'daki SKM açılışında konuşan CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikcioğlu ile kazandıktan sonra rozetlerini çıkarıp eşit bir şekilde çalışacaklarını kaydetti. Yavaş, "Bundan sonra inşallah bizler Erdal başkanla beraber kimsenin parasını boşa götürmeden, şeffaf, adil bir şekilde seçimden sonra rozetimizi çıkarıp çalışmalara başlayacağız. Biz Ankara'da elini teröre bulaştırmamış herkesin oyuna talibiz" diye konuştu.

Yavaş, şunları söyledi

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bir kampanya yapmıştık. SMA testi yapmak için Başkent Üniversitesi Hastanesi'yle, evlenmeden önce SMA testi yaptırmak isteyen herkese ücretsiz olması için anlaşma yaptık. Daha sonra Sağlık Bakanlığı işi ele alınca biz bıraktık ama SMA'lı çocuklarımızı görünce demek ki biz belediyeye nikah için başvuran herkese bundan sonra zorunlu koşalım. İhtimale bırakmayalım. Nerede bir problem var onu nasıl çözeriz diye düşünüyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımız o.

"5 YILDIR ŞEFFAF BELEDİYE ÇALIŞMASI YAPTIK"

Değerli Etimesgutlular, beş yıldır bizi izlediniz. Çakarsız, konvoysuz israf etmeden şeffaf, katılımcı bir belediye çalışması yaptık. Beş yıl boyunca bunu gördünüz. İnşallah bunu aynen tekrar edeceğiz. Etimesgut için de güzel çalışmalarımız var. Bağlıca'ya metro hattı projemiz bitti. Ulaştırma Bakanlığına gönderdik. Ancak hızlı trenden Eryaman'a giden kısmını yeni ihale yaptık. Inşallah o da olursa korudan hijyen Eryaman'a kadar rahat bir şekilde gidilecek. En önemlisi hem Sayın Abdullah Gül'ün hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanken verdiği istasyon caddesi sözünü daha sonra cumhurbaşkanı iken de verdikleri istasyon çözmek bize nasip oldu.

"PARALARINIZI ÇÖP PROJELERE HARCAYAMAYIZ"

Değerli hemşehrilerim, belediyecilikte önemli olan şunlar; Biz sizlerin parasını harcıyoruz. Sizlerin bize emanetine harcıyoruz. Bunları çöp projelere harcayamayız. Belediyecinin ne olduğunu gerçekten bilmiyorlar. Belediyeci şöyle tarif edilir; Doğumundan ölüme kadar beldede yaşayan insanların tüm beşeri ihtiyaçlarıyla ilgilenen kurumdur. Dolayısıyla doğumundan itibaren kentte yaşayan herkesin her türlü derdiyle, problemiyle ilgileneceksiniz.

Bakın. İlk defa dün akşam kentin bazı yerlerine kar yağdı. Yağmur yağmıyor doğru dürüst artık. Yağdığı zaman da afet olup yağıyor. Ekili ürünleri başlıyor. ya da kuraklıktan ekimi yapılan ürünler yetişemiyor. Bu nedenle biz destek oluyoruz ki ileride 20-30 yıl sonra çocuklarımız aç kalmasın diye. Çünkü yıllarca yürütülen tarım politikaları nedeniyle insanlar tarımı bıraktı. Köy okulları kapatıldı, kent merkezine geldiler, işsiz kaldılar. Bunları tekrar aynı şekilde kendi tarlaları üzerinde üretim yaptırmak bana göre en büyük proje birisi. Dolayısıyla kentte yaşayan herkesi mutlu etmek, onların ihtiyaçlarına cevap vermekten daha büyük bir proje yok.

"ELİNİ TERÖRE BULAŞTIRMAMIŞ HERKESİN OYUNA TALİBİZ"

Bundan sonra inşallah bizler Erdal başkanla beraber kimsenin parasını boşa götürmeden, şeffaf, adil bir şekilde seçimden sonra rozetimizi çıkarıp çalışmalara başlayacağız. Biz Ankara'da elini teröre bulaştırmamış herkesin oyuna talibiz. Biz belediyemize gelen hiç kimseden, ne parti kaydı istiyoruz, ne kimlik kaydı istiyoruz. Vergi aldığımıza göre herkese eşit bir şekilde hizmet ediyoruz. Artık Ankaralı şeffaf bir şekilde tarafsız bir şekilde, adil şekilde yönetilmeye devam edecek. Hiç kimseyi ayırmayacağız. Erdal başkanımla beraber rozetimizi çıkarıp herkesi kucaklayacağız."