Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrencilere aylık 330 TL kantin desteğinde bulunacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yılbaşından itibaren sosyal yardım alan ailelerin Başkent Kart'larına, çocuklarının kantin masraflarının karşılanması amacıyla öğrenci başına aylık 330 TL yatıracak. İlk etapta pilot ilçelerde başlayacak olan desteğin ilerleyen süreçte 60 bin öğrenciye ulaşması hedefleniyor. ABB'nin sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının kantin masrafları için yapacağı destek Başkent Kart'lara yüklenecek ve bakiyeler sadece kantin harcamalarında kullanılabilecek.

"YALNIZCA EĞİTİMDE DEĞİL, YAŞAMDA DA FIRSAT EŞİTLİĞİ GEREKİYOR"

Kantin desteğini sosyal medya hesaplarında bugün yaptığı açıklamayla duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Yalnızca eğitimde değil yaşamda da fırsat eşitliği gerekiyor. Çocuklarımız için biz hep buradayız" dedi.

ÖĞRENCİ BAŞINA AYLIK 330 LİRA DESTEK

Yavaş, şunları söyledi: "Her gün haberlerde, okula aç giden ve okulda aç kalan çocuklarımızı üzülerek takip ediyoruz. Bunlardan en etkili olanı ise okullarda açlıktan dolayı ağlayan çocukların olduğu haberdi. Bu haberler bizlerin sorumluluğunu daha da artırıyor. Bu nedenle sosyal yardım alan ailelerimizin çocukları için yılbaşından sonra ilk olarak pilot bölgelerde, ardından da tüm Ankara'da Başkent Kart'la kantin alışverişi dönemini başlatıyoruz. Öğrenci başına aylık 330 lira destekte bulunarak evlatlarımızın beslenmeleri için kıymetli bir adım atmış olacağız. SMA testi, çocuk tarama testi, kreşler, doğal gaz desteği, et desteği, kırtasiye desteği, öğrenci abonmanı, öğrenci su indirimi, ücretsiz internet, barınma merkezleri, sınav ücreti ödemeleri, teknoloji merkezleri… Bunların hepsi çocuklarımız için. En büyük projemiz, nesillerce süren yoksulluğu çocuklarımız için makus bir gelecek olmaktan çıkarıp, onların gelişimlerini ve eğitimlerini tamamlayarak aydınlık bir geleceğe sahip olmalıdır."