Ankara'nın bugünkü belediye başkanı minik Esila oldu! İlk talimatı Mansur Yavaş'ı mest etti - Haberler

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Ankara'nın bugünkü belediye başkanı minik Esila oldu! İlk talimatı Mansur Yavaş'ı mest etti

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Güncel
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle başkanlık koltuğunu işitme engelli Esila'ya bıraktı. Başkent'in şiir gibi olmasını isteyen Esila, belediye çalışanlarının her gün işe başkanın onlara göndereceği şiir ile başlamalarını istedi. Bu isteği memnuniyetle karşılayan Yavaş, "Şiir gibi şehir sloganını çok tuttum. Ben de her çalışanın güne bir şiirle başlamaları için talimat vereceğim" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, makamını işitme engelli minik Esila'ya bıraktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın koltuğuna oturan Esila, talep ve isteklerini anlattı.

Esila, "Bugün bu şehrin başlangıç kabul edilerek, şiir gibi bir şehir olmasını arzu ediyorum. Şu andan itibaren ABB çalışanlarının her gün başkanlarının kendilerine göndereceği şiirle işe başlamalarını istiyorum" derken "Vatan Türküsü" adlı kendi şiirini de işaret diliyle Mansur Yavaş'a aktardı.

Ardından Mansur Yavaş da Esila'ya "Şiir gibi şehir sloganını çok tuttum. Ben de her çalışanın güne bir şiirle başlamaları için talimat vereceğim" dedi.

23 Nisan için hazırlanan videoyu sosyal medya hesabında paylaşan Mansur Yavaş paylaşımına "Esila tüm Cumhuriyet çocuklarına ses oldu, bize şiir gibi bir başkenti yüreğinin sesiyle anlattı. İyi ki varsınız, iyi ki geleceğimiz sizlere emanet" notunu düştü.

Mansur Yavaş 23 Nisan için koltuğunu işitme engelli Esila'ya bıraktı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Güncel

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

muazez savas:

Mansur başkanım siz ne büyük yüce gönüllü bir insansınız. Umarım sizi Cumhurbaşkanı olarak göreceğiz

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Haluk Sezer:

Şiirden çok öteye geçmiş çok duygulandım

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