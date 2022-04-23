Ankara'nın bugünkü belediye başkanı minik Esila oldu! İlk talimatı Mansur Yavaş'ı mest etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, makamını işitme engelli minik Esila'ya bıraktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın koltuğuna oturan Esila, talep ve isteklerini anlattı.

"ŞİİR GİBİ BİR ŞEHİR OLMASINI ARZU EDİYORUM"

Esila, "Bugün bu şehrin başlangıç kabul edilerek, şiir gibi bir şehir olmasını arzu ediyorum. Şu andan itibaren ABB çalışanlarının her gün başkanlarının kendilerine göndereceği şiirle işe başlamalarını istiyorum" derken "Vatan Türküsü" adlı kendi şiirini de işaret diliyle Mansur Yavaş'a aktardı.

YAVAŞ, ESİLA'NIN İSTEĞİNİ YERİNE GETİRECEK

Ardından Mansur Yavaş da Esila'ya "Şiir gibi şehir sloganını çok tuttum. Ben de her çalışanın güne bir şiirle başlamaları için talimat vereceğim" dedi.

"BİZE ŞİİR GİBİ BİR BAŞKENTİ YÜREĞİNİN SESİYLE ANLATTI"

23 Nisan için hazırlanan videoyu sosyal medya hesabında paylaşan Mansur Yavaş paylaşımına "Esila tüm Cumhuriyet çocuklarına ses oldu, bize şiir gibi bir başkenti yüreğinin sesiyle anlattı. İyi ki varsınız, iyi ki geleceğimiz sizlere emanet" notunu düştü.