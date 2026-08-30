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Manş'ta Balıkçı Teknesi Battı: 2 Kayıp

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Fransa ile İngiltere arasındaki Manş Denizi'nde Fransız bandıralı balıkçı teknesinin batması sonucu 2 kişi kayboldu.

Fransa ile İngiltere arasındaki Manş Denizi'nde Fransız bandıralı balıkçı teknesinin batması sonucu 2 kişi kayboldu.

İngiltere Denizcilik ve Sahil Güvenlik Ajansından (MCA) yapılan açıklamada, dün yerel saatle 18.00'den sonra Plymouth açıklarında içinde 5 kişinin bulunduğu teknenin zor durumda olduğu ihbarının alındığı belirtildi.

Açıklamada, ihbarın ardından bölgeye sahil güvenlik helikopteri, sabit kanatlı uçak ile Kraliyet Ulusal Cankurtaran Kurumuna (RNLI) bağlı filikaların sevk edildiği kaydedildi.

Manş Denizi'ndeki Fransız bandıralı balıkçı teknesinin batması sonucu 2 kişinin kaybolduğu ifade edilen açıklamada, 3 kişinin ise kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, kurtarılanların tedavi için hastaneye kaldırıldığı, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Sahil güvenlikten yapılan açıklamada da gece boyunca yoğun arama çalışmalarının sürdürüldüğü ve aramaların bugün de çok sayıda ekipmanla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, yardım çağrısı yapan Fransız bandıralı balıkçı teknesinden 3 kişinin kurtarıldığı ve teknenin battığı ifade edildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, teknenin, Plymouth bölgesinin yaklaşık 15 mil güneyindeki Eddystone Deniz Feneri'nin güneybatısında sorun yaşadığı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA
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