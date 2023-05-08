Manken ve oyuncu Nefise Karatay'a doğum günü sürprizi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin yaza merhaba partisine katılan manken, oyuncu Nefise Karatay'a doğum günü sürprizi karşısında şok oldu.

Ortakent Mahallesi'nde bulunan Regıa Mare Otel - Beach yaza merhaba partisi düzenledi. Partiye Bora Gencer, Nefise Karatay gibi ünlü isimlerin yanı sıra siyaset, spor ve cemiyet hayatından da bir çok isim katıldı. Kabakum Plajı'nda düzenlenen partide ünlü manken ve oyuncu Nefise Karatay'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Pastasını üfleyip kesen Karatay 47 yaşına girdi. Güzelliği ve zarafetiyle göz kamaştıran Karatay'la beraber kızı Maya'da annesini bir an olsun yalnız bırakmadı. Beraber üfledikleri mumların ardından Karatay'ın yakın dostlarıyla eğlenmeye devam etti.