Manisa ve ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

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Manisa ve ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Aslan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yağız Kaya, gazi dernekleri tarafından anıta çelenk sunuldu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Aptullah Karakaş, gaziliğin yalnızca bir unvan olmadığını belirterek milletin varoluş iradesinin sarsılmaz abidesi olduğunu kaydetti.

Tören Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü" gerçekleşti.

Turgutlu

Turgutlu'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlenen törene ilçedeki protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Programda Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Turgutlu Temsilciliği adına gazi Sadık Özdemir, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından Gaziler Günü'ne ilişkin şiirler okundu.

Alaşehir

Alaşehir'de Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Gazi Üsteğmen Veli Öktem yaptı. Öktem, gaziliğin yalnızca bir unvan olmadığını belirterek, gazilerin vatan için bedel ödemiş, milletin bağımsızlığı uğruna fedakarlık göstermiş kahramanlar olduğunu ifade etti.

Törene Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Garnizon Komutan Vekili Piyade Binbaşı İbrahim Öztürkmen, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şube Başkanı Osman Saraç, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Selendi

Selendi'de Kaymakam Vekili Talha Altuntaş ve Belediye Başkanı Murat Daban tarafından Devlet Bahçeli Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Milli Mücadele kahramanlarından İhsanoğlu Mehmet Efe'nin Selendi İlçe Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edildi.

Programa ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, vatandaşlar ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA