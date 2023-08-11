Manisa Valisi veda turlarına başladı

MANİSA - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sakarya Valiliği görevine atanan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, veda ziyaretlerine başladı. Vali Karadeniz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret ederek vedalaştı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri ile birlikte Vali Karadeniz'i belediye önünde karşıladı. Veda ziyareti sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşti. Başkan Çelik, Vali Karadeniz'e görev süresi boyunca ilçeye verdiği destek ve katkılardan dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Çelik şöyle konuştu:

"Dün gece yayımlanan kararname neticesinde 3 yıldan beri şehrimize büyük hizmetleri olan, bizlere bir büyük olarak önderlik yapan, her gittiğimizde bize sahip çıkan Sayın Valimiz Yaşar Karadeniz'in Sakarya'ya vali olarak görevlendirilmiş olduğunu öğrenmiş olduk. Sayın Valimiz bugün belediyemizi şereflendirdiler. Şahsım, başkan yardımcılarım, meclis üyelerim, tüm çalışma arkadaşlarım ve Şehzadeler halkı adına bugüne kadar gerek Şehzadeler'imize gerekse Manisa'ya yaptıkları hizmetler için, bizlere katkıları destekleri için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Yeni görevinde de üstün başarılar diliyorum. Manisa'da sayısız evi olduğunu, evimizin ve gönlümüzün kapılarının kendilerine açık olduğunu, kendisini hiçbir zaman unutmayacağımızı ifade ediyor, nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."

Manisa'da 3 yılı aşkın bir zamandır görev yaptığını anımsatan Vali Yaşar Karadeniz ise, "Geldiğimde pandemi ortamı vardı. Daha sonra ülkemizde büyük bir deprem yaşandı. Zor süreçler yaşadık. Ancak her şeye rağmen Manisa'dan güzel hatıralar ile ayrılıyorum. Manisa'yı hep iyi ve güzel olarak hatırlayacağım. Burada geçirdiğim süre benim için hem güzel geçti hem de hizmet yönünden verimli geçti. Bu verimliliğin altında yatan temel neden ise buradaki tüm kurum ve kuruluşların iş birliği içerisinde çalışmasıdır. Şehzadeler Belediyemiz ve Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik bu anlamda bizlerle gayet uyumlu bir çalışma gösterdiler. Bu süreçte kamu yatırımlarına emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allaha ısmarladık" diyerek vedalaştı.