Manisa Valisi Özkan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Manisa Valisi Özkan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Manisa Valisi Vahdettin Özkan, bayramların toplumsal dayanışma ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini belirtti.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, bayramların toplumsal dayanışma ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini belirtti.

Özkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında ramazanın ardından huzur içinde bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını, bayramların sevgi, saygı ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı müstesna günler olduğunu kaydetti.

Bayramların kırgınlıkların geride bırakılması ve gönüllerin birleşmesi için büyük bir fırsat olduğunu belirten Özkan, şöyle devam etti:

"Bayramın asıl anlamı manevi değerlerimizi hatırlamak, kırgınlıkları geride bırakmak ve paylaşma duygusunu güçlendirmektir. Bu anlamlı günlerde ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak, yaşlılarımızı, hasta ve kimsesizleri ziyaret ederek tebessümlerine ortak olmak, bayram sevincini çoğaltan en güzel davranışlardır."

Huzur ortamının tesisinde en büyük payın şehit ve gazilere ait olduğunu kaydeden Özkan, "Bugün huzur içinde bayram yapabiliyorsak, bunu vatanımız için canını feda eden şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onların fedakarlıkları sayesinde ailelerimizle bir arada olabiliyor, bu güzel günleri kutlayabiliyoruz. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan
