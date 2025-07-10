Manisa Turgutlu'daki Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Manisa Turgutlu'daki Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın bir tarım arazisinde çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı bildirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Derbent Mahallesi'nde tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinleri de traktörlerine taktıkları su tankerleriyle çalışmalara destek verdi.

Yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun çaba gösteren ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
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