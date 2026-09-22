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Manisa Turgutlu'da silahla 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, Tekin ve Çiftçi bilgi aldı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lise yakınında H.O.'nun silahla 2'si ağır 11 öğrenciyi yaraladığı olayın ardından geldi. Bakanlar, Turgutlu Kaymakamlığı'nda oluşturulan kriz masasında yetkililerden bilgi aldı.

BAKANLAR TEKİN VE ÇİFTÇİ MANİSA'DA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, lise yakınında, öğrencilerin okula gittiği sokakta H.O.'nun silahla 2'si ağır, 11 öğrenciyi yaraladığı olayın ardından Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geldi. Turgutlu Kaymakamlığı'nda oluşturulan kriz masasında yetkilerden olaya ilişkin bilgi alan Bakan Tekin ile Bakan Çiftçi'yi Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve protokol karşıladı.

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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