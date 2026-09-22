Manisa Turgutlu'da okul önünde silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı

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(ANKARA - MANİSA) - Cumhurbaşkanı Yardımıcı Cevdet Yılmaz, Manisa Turgutlu'da İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki silahlı saldırıda iki kişinin ağır yaralı olduğunu bildirdi. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin, aynı okulda okuyan 15 yaşındaki H.O. olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı'nda Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu'na toplantısı açılışında olaya ilişkin yaptığı açıklamada 2 kişinin ağır yaralandığını bildirdi.

Saldırı sonrası emniyet ve sağlık ekiplerinin olay bölgesine sevk edildiğini ifade eden Yılmaz, failin emniyet kontrolü altında olduğunu, yaralıların tedavisinin sürdüğünü ifade etti. Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin olay yerine doğru hareket ettiğini bildirdi.

Manisa Valiliği, Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edilmesi olayında 8 kişinin yaralandığını bildirdi. Olayla ilgili olarak saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin aynı okulda okuyan 15 yaşındaki H.O. olduğu öğrenildi. Okul önündeki saldırı sonrası görevlendirilen ekiplerin okul önü ve çevresinde inceleme çalışmaları da başladı. Özel harekat polisleri okul çevresinde beklerken, olay yeri inceleme ekipleri de okul çevresinde inceleme yapıyor.

Kaynak: ANKA