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Manisa Turgutlu'da devrilen motosiklette yaralanan 20 yaşındaki genç hastanede öldü

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 30 Ekim'de Çampınar Mahallesi'nde motosikletin devrilmesiyle sürücü ve motosikletteki yolcu yaralandı. Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 20 yaşındaki genç bugün yaşamını yitirirken, sürücünün tedavisi sürüyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, 30 Ekim'de Yusuf Bulut'un (20) idaresindeki 45 ANN 376 plakalı motosiklet Çampınar Mahallesi'nde devrildi.

Kazada sürücü Bulut ve motosikletteki Mehmet Ender Şen yaralandı.

Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Ender Şen (20), bugün yaşam savaşını kaybetti.

Bulut'un hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA
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