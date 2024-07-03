Manisa Soma'da Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor
Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan söndürülmeye çalışılıyor. Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan söndürülmeye çalışılıyor.
Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.